版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:24 BJT

台湾债市：指标公债殖利率小弹惟交易寥落，等待新券上场和非农数据

路透台北3月2日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周一殖利率小弹，不过交易非常清淡。交易员认为，本周五有新一期的五年公债首日发行前交易，且美国近周末也将公布非农就业数据，市场静待新方向指引。

他们表示，逢周一且是长假过后，台债交易依旧清淡，尤其是即将在下周二(10日)标售的10年期公债，市场依然对财政部能够接受的利率没有把握，财政部截标的机会仍然很大，在迟疑之下，市场的交易非常清淡。

〞之前就是这样了，没波动也没办法，我都没看台债，〞一位小型票券商交易员表示。

他们认为，美国10年期公债殖利率预料将在此间波动，进行区间整理，短期之内除非美债有大幅波动，否则10年新券104/5期公债殖利率预料会在1.58-1.61%区间整理。由于特定金融机构对10年券应仍有不小兴趣，预估10年券殖利率在1.60%以上应仍有积极的买盘。

本周五(6日)有新一期五年公债即将首日发行前交易；至于美国周五则将公布2月非农就业数据。

美国公债价格上周五上涨，但2月势将录得2013年5月最差月度表现，因当月美国经济数据强劲，提振了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。10年期公债价格 尾盘收益率报2%，周四尾盘为2.01%。

指标公债今日预估主要交投区间：

• 10年公债104/05 ：1.58-1.61%

以下为最新相关报导连结：

--《一周经济焦点》欧洲央行将实施量化宽松，其它央行料调整利率

--《焦点》中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道

--《综述》美国第四季经济增长放缓，但前景依然看好 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐