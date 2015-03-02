台湾债市：指标公债殖利率小弹惟交易寥落，等待新券上场和非农数据

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周一殖利率小弹，不过交易非常清淡。交易员认为，本周五有新一期的五年公债首日发行前交易，且美国近周末也将公布非农就业数据，市场静待新方向指引。
他们表示，逢周一且是长假过后，台债交易依旧清淡，尤其是即将在下周二(10日)标售的10年期公债，市场依然对财政部能够接受的利率没有把握，财政部截标的机会仍然很大，在迟疑之下，市场的交易非常清淡。
〞之前就是这样了，没波动也没办法，我都没看台债，〞一位小型票券商交易员表示。
他们认为，美国10年期公债殖利率预料将在此间波动，进行区间整理，短期之内除非美债有大幅波动，否则10年新券104/5期公债殖利率预料会在1.58-1.61%区间整理。由于特定金融机构对10年券应仍有不小兴趣，预估10年券殖利率在1.60%以上应仍有积极的买盘。
本周五(6日)有新一期五年公债即将首日发行前交易；至于美国周五则将公布2月非农就业数据。
美国公债价格上周五上涨，但2月势将录得2013年5月最差月度表现，因当月美国经济数据强劲，提振了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。10年期公债价格 尾盘收益率报2%，周四尾盘为2.01%。
指标公债今日预估主要交投区间：
• 10年公债104/05 ：1.58-1.61%
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--《综述》美国第四季经济增长放缓，但前景依然看好 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率