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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:48 BJT

更正-韩国汇市：韩元兑美元下跌，日圆走低引发市场忧心当局或将干预

(因英文有误，内文第三段应为涨“0.11点”，而非“11个基点”)
    路透首尔3月2日 - 韩国韩元兑美元 周一回落，日圆贬值引发市场忧心韩国当局
可能干预以阻升韩元兑日圆。
    
    0145 GMT，韩元兑美元 本地市场报在1,103.1，上周五收报1,098.4。
    
    韩国三年期公债3月期货 涨0.11点，报108.67。 
    
    
                                 0145GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,103.1       1,098.4
    日圆/韩元       9.2031/096        9.2009
    韩国公债期货 *          108.67        108.56
    韩国综合股价指数     1,992.44      1,985.80
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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 (编译 李婷仪 审校 张涛/戴素萍)
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