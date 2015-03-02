台湾汇市：台币盘初震荡偏弱，随亚币反映中国降息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘震荡略偏弱。汇银人士表示，因长假期间非美货币走弱，且中国央行降息。不过早盘缺乏美元买需，使得台币相对有撑。
市场人士指出，今日出口商仍有卖汇需求，美元兑台币若见31.500即引发不小卖压，但进口商则显得沉寂，多空不对称的状况下，使得台币相较其他亚洲货币偏强。
〞早盘没啥买盘(美元)，价位比较空。〞一本地银行交易员说。
不过由于韩元等亚洲货币走弱，交易员认为，台币独强机率不大。盘中要观察台股以及外资动向，预估今日实质价位应以狭幅盘整为主。
中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
本地时间10:08，台湾加权股价指数 跌0.12%，报9,610.89点。韩元兑美元 报1,101.9，上日收于1,098.4。
市场人士预估，今日台币将在31.440-31.560间交投。早盘台币主要交易区间落在31.458-31.517；上交易日区间则在31.386-31.505。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自折价转为溢价。一个月远汇报价 暂在31.505/31.525左右，上日纽约盘收在31.445。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.380-31.500
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率