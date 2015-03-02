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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:21 BJT

台湾汇市：台币盘初震荡偏弱，随亚币反映中国降息

路透台北3月2日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘震荡略偏弱。汇银人士表示，因长假期间非美货币走弱，且中国央行降息。不过早盘缺乏美元买需，使得台币相对有撑。

市场人士指出，今日出口商仍有卖汇需求，美元兑台币若见31.500即引发不小卖压，但进口商则显得沉寂，多空不对称的状况下，使得台币相较其他亚洲货币偏强。

〞早盘没啥买盘(美元)，价位比较空。〞一本地银行交易员说。

不过由于韩元等亚洲货币走弱，交易员认为，台币独强机率不大。盘中要观察台股以及外资动向，预估今日实质价位应以狭幅盘整为主。

中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

本地时间10:08，台湾加权股价指数 跌0.12%，报9,610.89点。韩元兑美元 报1,101.9，上日收于1,098.4。

市场人士预估，今日台币将在31.440-31.560间交投。早盘台币主要交易区间落在31.458-31.517；上交易日区间则在31.386-31.505。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自折价转为溢价。一个月远汇报价 暂在31.505/31.525左右，上日纽约盘收在31.445。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.380-31.500

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