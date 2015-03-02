《分析》尽管希腊麻烦不断，但欧元区转机已现

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
意大利总理伦齐已经推出一项就业法案，藉以放宽聘雇与解雇的规定，他在简化国会及选举制度上也有所进展。
“西班牙显示的是，改革可能创造出有利于成长的环境，并显着带动就业，”伦敦法国巴黎银行欧洲经济联席主管Luigi Speranza表示。“经济恢复成长可让意大利的伦齐及法国的奥朗德更容易推动改革。”
欧盟执委会给予法国及意大利预算上的转圜空间，可望协助推动改革进程，做法是让两国有更多时间削减赤字及债务，鼓励两国规划有助于强化经济成长的各项改革。
另一个令人振奋的迹象，就是去年欧洲央行对欧洲各大银行进行压力测试之后，意大利及西班牙的企业贷款回温，且利率逐步下滑，使其与欧洲核心国家间的差距缩小。
“让我感到忧心的是，贷款回升有部分是源于暂时性的因素，”Speranza表示。“结构性改革将可望让贷款增长更为持久，并建立信心。”
若希腊违约或退出欧元区，可能让市场回升中的信心一夕瓦解，尽管希腊占欧元区经济的比重仅2%。因此，希腊的命运仍与欧元的存续紧密纠结。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍/王颖/张明钧; 审校 郑茵/张荻/张若琪)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)