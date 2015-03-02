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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 12:27 BJT

《分析》尽管希腊麻烦不断，但欧元区转机已现

意大利总理伦齐已经推出一项就业法案，藉以放宽聘雇与解雇的规定，他在简化国会及选举制度上也有所进展。

“西班牙显示的是，改革可能创造出有利于成长的环境，并显着带动就业，”伦敦法国巴黎银行欧洲经济联席主管Luigi Speranza表示。“经济恢复成长可让意大利的伦齐及法国的奥朗德更容易推动改革。”

欧盟执委会给予法国及意大利预算上的转圜空间，可望协助推动改革进程，做法是让两国有更多时间削减赤字及债务，鼓励两国规划有助于强化经济成长的各项改革。

另一个令人振奋的迹象，就是去年欧洲央行对欧洲各大银行进行压力测试之后，意大利及西班牙的企业贷款回温，且利率逐步下滑，使其与欧洲核心国家间的差距缩小。

“让我感到忧心的是，贷款回升有部分是源于暂时性的因素，”Speranza表示。“结构性改革将可望让贷款增长更为持久，并建立信心。”

若希腊违约或退出欧元区，可能让市场回升中的信心一夕瓦解，尽管希腊占欧元区经济的比重仅2%。因此，希腊的命运仍与欧元的存续紧密纠结。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍/王颖/张明钧; 审校 郑茵/张荻/张若琪)
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