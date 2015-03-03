澳门经济：2月博彩收入按年大跌近半创历来最大跌幅，月度收入逾四年最少

路透香港3月3日 - 澳门政府周二公布，今年2月博彩收入按年大幅下滑48.6%，创历来最大跌幅；单月博彩收入跌破200亿澳门元，为自2011年1月以来最低。

2月博彩收入为195.42亿澳门元，较1月的237.48亿澳门元减17.7%。自去年6月开始，澳门每月的博彩收入持续跌势。

近年来多金的中国观光客，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

不过，自去年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及赌场禁烟令等，令市场关注澳门经济活动所受影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）

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