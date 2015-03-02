《交易视点》中国风险偏好回升，可转债可适当加仓--中信证券

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报称，短期内民生转债和宝钢EB仍具备贝塔价值，维持将仓位适当向军工、国企改革等板块转移的观点。另外，由于降息的影响，建议对民生转债等大盘转债适当进行加仓。
**转债涨幅略超正股**
春节前一周部分投资者由止盈转为低吸，转债上涨，涨幅超过正股，上周转债上涨的行情得到延续。
个券方面，领涨转债为南山（+10.8%）、海运（+5.7%）、国电（+5.4%）、深燃（+5.0%）、吉视（+3.6%）、东华（+3.3%），洛钼（+2.9%），恒丰（+2.7%），其余转债跌幅在+2.5%以内。
股市方面，今年一月底股市在证监会出手两融事件后创下今年来单日最大跌幅，随后股市风险偏好持续走低，央行宣布降准，但仍难以阻止股市跌势，权重股持续下跌，但股市在春节前一周低位反弹，上两周股市的反弹行情延续。
上周全周上证50、沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+1.9%、+3.0%、+4.3%和+5.6%。行业方面，建筑板块领涨（+8.7%），通信板块上涨+7.1%，国防军工上涨+6.2%，石油石化上涨+6.1%，其余板块涨幅均在6.0%以内。
**股债市研判**
股市方面，我们节前曾强调，在资金面宽松，打新资金回款等影响下反弹，在我们看来是比较清晰的低吸信号，股市近两周的走势完美验证我们之前的判断。
中长期来看，我们继续维持之前的判断，降息降准、货币宽松（经济持续走低、通胀维持在低位）、资本市场国际化、改革加速、一带一路等概念这四大合力推动A股上涨的大逻辑仍然成立，中期慢牛趋势仍未改变。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率