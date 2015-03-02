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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 13:00 BJT

《交易视点》中国风险偏好回升，可转债可适当加仓--中信证券

路透上海3月2日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报称，短期内民生转债和宝钢EB仍具备贝塔价值，维持将仓位适当向军工、国企改革等板块转移的观点。另外，由于降息的影响，建议对民生转债等大盘转债适当进行加仓。

**转债涨幅略超正股**

春节前一周部分投资者由止盈转为低吸，转债上涨，涨幅超过正股，上周转债上涨的行情得到延续。

个券方面，领涨转债为南山（+10.8%）、海运（+5.7%）、国电（+5.4%）、深燃（+5.0%）、吉视（+3.6%）、东华（+3.3%），洛钼（+2.9%），恒丰（+2.7%），其余转债跌幅在+2.5%以内。

股市方面，今年一月底股市在证监会出手两融事件后创下今年来单日最大跌幅，随后股市风险偏好持续走低，央行宣布降准，但仍难以阻止股市跌势，权重股持续下跌，但股市在春节前一周低位反弹，上两周股市的反弹行情延续。

上周全周上证50、沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+1.9%、+3.0%、+4.3%和+5.6%。行业方面，建筑板块领涨（+8.7%），通信板块上涨+7.1%，国防军工上涨+6.2%，石油石化上涨+6.1%，其余板块涨幅均在6.0%以内。

**股债市研判**

股市方面，我们节前曾强调，在资金面宽松，打新资金回款等影响下反弹，在我们看来是比较清晰的低吸信号，股市近两周的走势完美验证我们之前的判断。

中长期来看，我们继续维持之前的判断，降息降准、货币宽松（经济持续走低、通胀维持在低位）、资本市场国际化、改革加速、一带一路等概念这四大合力推动A股上涨的大逻辑仍然成立，中期慢牛趋势仍未改变。(完)

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