欧洲政经：欧盟执委会呼吁法国加快减赤速度

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟执委会周五呼吁法国以略快于该国预见的速度降低赤字，以在2017年符合欧盟预算规定。
根据一项将由欧盟各国采纳的提议，执委会认为法国应在今年底之前把预算赤字削减至相当于国内生产总值(GDP)的4%，而非法国政府目前所预计的4.1%。
法国财长萨潘被问及此4%的建议时称，法国预算计划将与欧盟执委会的建议趋于一致。
“我们将等待2014年的最后结果...但只要我们坚守计划与承诺，我并不担心遵守这个困难的目标，”萨潘说。
按照执委会的目标，法国必须在2017年底时把赤字/GDP之比降至2.8%。欧盟执委们希望其明年能达到3.4%，而非法国政府所预估的3.6%。
执委会相信，加速减赤将有助于法国压低其“结构性赤字”。此赤字指的是不论经济景气为何，税收和支出之间的失衡情况。
执委会将在3月会议中，建议欧盟财长同意接受法国今年降低0.5%结构性赤字，并要求法国在4月提出主要的新改革计划。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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