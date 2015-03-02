《交易视点》人民币仍将震荡调整，离岸信用债机会大于风险--中信证券

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，预计中国将陆续出台各项政策以对冲经济下行，人民币将继续震荡调整。与此同时，宽货币和积极财政政策意味着债券发行人信用风险或已经过了最坏阶段。因此，现阶段离岸人民币信用债的机会大于风险。
建议以信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等为主，静待市场回暖。
**美元汇率进一步走强**
由于能源价格大幅下滑，1月份美国CPI环比下跌0.7%，并且同比自2009年10月来首次转负。但剔除食品和能源后，核心CPI走势平稳，1月份核心CPI环比上升0.2%，甚至略超市场预期。
近期美国经济数据的改善，特别是1月份核心CPI的超预期上升，导致美元指数进一步走强。上周美元指数已经突破95大关，周五报95.25。
强势美元对其他主要货币产生下行压力，二月份欧元、日元等主要货币兑美元都录得下跌。人民币也难以逃脱强势美元的打压，二月份人民币兑美元汇率多次逼近跌停。
**离岸人民币国债、金融债和高等级债表现低迷**
首先，无风险利率仍处于上升通道。流动性紧张和人民币贬值持续拖累离岸人民币国债表现。
目前，三年期离岸人民币国债收益率已经上升至3.60%左右，历史上首次出现离岸人民币国债收益率远远高于境内国债收益率的现象；
其次，受国债收益率上扬推动，政策性银行债收益率也出现快速上升。2017年到期的农发债收益率2月份以来已经骤升了30bp；
最后，虽然高等级债受到的冲击没有国债和政策性银行债那么大，但收益率也难以出现显着下降。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率