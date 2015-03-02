更新版 1-中国债市动态：降息对现券及IRS影响甚微，利好兑现政策边际效应递减

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 再度降息但银行间市场热情明显降温
* 现券收益率及IRS小跌后多回稳
* 国债期货高开后逆转下行
* 机构多选择逢利好兑现，政策边际效应递减 (新增市场评论和更多细节)
路透上海3月2日 - 中国央行时隔三个月后再度降息，但相较此前两次宽松政策，此次银行间市场的热情明显降温，除部分中短券外，周一多数现券收益率及IRS短端在小跌后已逐步回到降息之前的水平，国债期货高开后大跌，机构多选择逢利好兑现。
交易员指出，自去年11月央行降息后，今年2月的降准和本次再度降息，对债市的政策边际效应呈逐渐递减之势，加之近期经济数据略显暖意，现券再度走强的动力正趋减弱。
“(收益率)基本回到降息前的水平了，有些流动性不好的长债可能还上了，期限短一点的还是下来一些的，三五年这种 。”上海一银行交易员称。
交易员此前透露，早盘初段10年期国债及金融债跌幅均仅为1-2个基点(bp)，利率互换(IRS)跌幅也只有3-4个bp，长端降幅稍高于短端，五年期下滑约4个bp。
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。
另一上海的银行交易员表示，从今天市场反应来看，这次降息更多被解读为利好出尽，因为此前的强势已在一定程度上透支了预期，而且谨慎的观点从上周就已开始有所扩散，当短期利好消息兑现后，进一步触动了卖盘涌出，“今天买盘比较少，都是出货的。”
他并表示，今日公布的汇丰PMI数据较好，接下来市场可能会根据政策面和基本面的变化，有一个重新调整预期的过程，届时再选择下一步的走向。
最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。
剩余期限近10年的国开行140229券最新成交收益率 在3.73%，上日尾盘为3.7250%。
国债期货主力合约TF1506 早盘高开后逆转下行，收报98.834元人民币，较上日结算价跌0.298元或0.30%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率