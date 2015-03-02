更新版 1-中国债市动态：降息对现券及IRS影响甚微，利好兑现政策边际效应递减

* 再度降息但银行间市场热情明显降温

* 现券收益率及IRS小跌后多回稳

* 国债期货高开后逆转下行

* 机构多选择逢利好兑现，政策边际效应递减 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月2日 - 中国央行时隔三个月后再度降息，但相较此前两次宽松政策，此次银行间市场的热情明显降温，除部分中短券外，周一多数现券收益率及IRS短端在小跌后已逐步回到降息之前的水平，国债期货高开后大跌，机构多选择逢利好兑现。

交易员指出，自去年11月央行降息后，今年2月的降准和本次再度降息，对债市的政策边际效应呈逐渐递减之势，加之近期经济数据略显暖意，现券再度走强的动力正趋减弱。

“(收益率)基本回到降息前的水平了，有些流动性不好的长债可能还上了，期限短一点的还是下来一些的，三五年这种 。”上海一银行交易员称。

交易员此前透露，早盘初段10年期国债及金融债跌幅均仅为1-2个基点(bp)，利率互换(IRS)跌幅也只有3-4个bp，长端降幅稍高于短端，五年期下滑约4个bp。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

另一上海的银行交易员表示，从今天市场反应来看，这次降息更多被解读为利好出尽，因为此前的强势已在一定程度上透支了预期，而且谨慎的观点从上周就已开始有所扩散，当短期利好消息兑现后，进一步触动了卖盘涌出，“今天买盘比较少，都是出货的。”

他并表示，今日公布的汇丰PMI数据较好，接下来市场可能会根据政策面和基本面的变化，有一个重新调整预期的过程，届时再选择下一步的走向。

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

剩余期限近10年的国开行140229券最新成交收益率 在3.73%，上日尾盘为3.7250%。