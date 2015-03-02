路透调查：美国基金经理人2月对全球投资组合调整不大

路透2月27日 - 路透调查显示，美国基金经理人在2月将推荐的北美债券配置比重调高至将近四年最高，但对整体上的全球模型投资组合只是稍稍调整。

在全球债券投资配置方面，他们倾向于增持投资级和垃圾级公司债，但建议削减政府公债配置。

这反映出一些基金正在寻求更高收益，但总体上买入股票的意愿降低，因仍不确定美国联邦储备理事会(美联储)首次加息的时间点。

“美国经济将继续成长，但可能速度不及过去两个季度，(而且)我认为美联储会非常小心，”雷格梅森投资组合经理人Wayne Lin说。

在欧洲，指标10年期德国公债收益率在去年下滑逾120基点，受欧元区通胀下降的拖累。今年1月欧元区通胀率跌至负值。

为防止通缩变得根深蒂固，欧洲央行将开始每月购入600亿欧元债券，其中主要为主权债。

但美国基金经理人对欧元区债券的配置推荐基本未变。

在美国基金经理人全球股票投资组合当中，对美国股票的配置略有下降，对除日本以外亚洲股票的配置有所上升。

“目前看空美国的信心颇足，因为我们感觉强势美元缺乏依据，这导致对美国市场的信心暂时下滑，因此这很大程度是一种战术转移，”Lin说。

美元指数在过去一年上扬，自1月以来涨幅将近6%，欧元区量化宽松的前景令欧元自去年6月以来跌了约20%。

美国基金经理人投资组合较上月的其它微小调整包括：削减英国和日本债券的配置。(完)