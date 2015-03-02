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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 11:42 BJT

《综述》主要市场屡创新高，全球投资者增加股票押注--路透月度调查

“相对于现金和固定收益资产而言，我们仍更青睐股票。我们认为，当前环境有利于企业获利和股市：各国央行实行宽松政策、原油价格结构性偏低以及强劲的美国经济，”瑞银环球资产管理的策略师Boris Willems说。

投资者尤其偏好欧元区和日本的股票。

“我们依旧看好风险资产，尤其是股票可能继续受到宽松货币政策的支持，特别是欧元区、日本以及印度和中国等一些新兴国家。”Pioneer Investments资产配置研究部门的全球主管Monica Defend说。

参与调查者提出的不利因素，包括乌克兰东部冲突所导致的地缘政治风险、中国经济放缓程度可能高于预期或不合时宜的利率决定导致经济复苏脱轨。

Psigma Investment Management投资长Tom Becket称，强势美元正在给损及美国企业获利。

此次调查在2月13-25日进行，期间全球股市 上涨近2%，接近去年9月触及的纪录高位。(完) (编译 李婷仪/洪曦; 审校 李春喜/张涛)
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