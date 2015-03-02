《综述》主要市场屡创新高，全球投资者增加股票押注--路透月度调查

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“相对于现金和固定收益资产而言，我们仍更青睐股票。我们认为，当前环境有利于企业获利和股市：各国央行实行宽松政策、原油价格结构性偏低以及强劲的美国经济，”瑞银环球资产管理的策略师Boris Willems说。
投资者尤其偏好欧元区和日本的股票。
“我们依旧看好风险资产，尤其是股票可能继续受到宽松货币政策的支持，特别是欧元区、日本以及印度和中国等一些新兴国家。”Pioneer Investments资产配置研究部门的全球主管Monica Defend说。
参与调查者提出的不利因素，包括乌克兰东部冲突所导致的地缘政治风险、中国经济放缓程度可能高于预期或不合时宜的利率决定导致经济复苏脱轨。
Psigma Investment Management投资长Tom Becket称，强势美元正在给损及美国企业获利。
此次调查在2月13-25日进行，期间全球股市 上涨近2%，接近去年9月触及的纪录高位。(完) (编译 李婷仪/洪曦; 审校 李春喜/张涛)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)