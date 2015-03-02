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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 15:18 BJT

英国数据：2月房价较上年同期涨幅创2013年9月来最低--Nationwide

路透伦敦3月2日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周一公布，2月英国房屋价格较上年同期的涨幅创下2013年9月以来最低，较前月房价则出现五个月以来的首次下降。

英国2月房价较上年同期增长5.7%，低于路透调查预估的上涨6.1%，1月房价的同比升幅为6.8%。

英国2月房价较前月下滑0.1%，为五个月以来首次出现房价按月下降，1月房价较前月增长0.3%。（完）

(编译 高琦 审校 王兴亚)
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