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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 16:38 BJT

表格：瑞士2月PMI为47.3，路透调查预估为47.0

路透苏黎士3月2日 - 周一公布的数据显示，瑞士2月采购经理人指数
(PMI)跌至47.3，1月为48.2。
    
    本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。
    
    以下为主要数据
    (经季节性调整)
    
            2015年2月   2015年1月   2014年2月
    PMI          47.3        48.2        57.6 (完)
      
    

 (编译 洪曦; 审校 白云)
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