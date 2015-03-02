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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 16:59 BJT

意大利数据：2月制造业PMI五个月来首次站上50，反映经济前景改善

对于总理伦齐及其改革日程来说,近期公布的经济数据鼓舞人心。伦齐称，改革将使意大利恢复成长，结束持续三年的衰退和停滞。(完) (编译 高琦/李爽 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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