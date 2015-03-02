全球金市：金价触及两周高位，降息刺激中国投资者买盘

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
美国4月期金 上涨0.7%至每盎司1,221.90美元。
中国人民银行表示，将指标存贷款利率调降25个基点“并不代表货币政策取向的转变”。
“如果油价回稳，且食品价格上涨形势仍不明朗，那么我们不排除央行在未来三到六个月再降息25个基点，并进一步调低存款准备金率的可能，”瑞穗银行在报告中称。
Lee预计，中国今年黄金进口量将有增长，去年则是从2013年的1,158.16吨降至813.13吨。
Lee补充道，如果周五出炉的美国2月非农就业报告“再次出人意料”，金价可能难以维持涨势。
美国第四季经济增长率降幅比最初的估计更大，因为企业库存仅温和 增加，而且贸易逆差扩大；不过内需强劲点亮经济前景。
印度将推出黄金存款账户并启动主权黄金债券，但维持创纪录的10%进口关税不变。(完)
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路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。