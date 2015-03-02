全球金市：金价触及两周高位，降息刺激中国投资者买盘

美国4月期金 上涨0.7%至每盎司1,221.90美元。

中国人民银行表示，将指标存贷款利率调降25个基点“并不代表货币政策取向的转变”。

“如果油价回稳，且食品价格上涨形势仍不明朗，那么我们不排除央行在未来三到六个月再降息25个基点，并进一步调低存款准备金率的可能，”瑞穗银行在报告中称。

Lee预计，中国今年黄金进口量将有增长，去年则是从2013年的1,158.16吨降至813.13吨。

Lee补充道，如果周五出炉的美国2月非农就业报告“再次出人意料”，金价可能难以维持涨势。

美国第四季经济增长率降幅比最初的估计更大，因为企业库存仅温和 增加，而且贸易逆差扩大；不过内需强劲点亮经济前景。

印度将推出黄金存款账户并启动主权黄金债券，但维持创纪录的10%进口关税不变。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金