中国汇市：央行降息促人民币早盘创逾28个月新低，但中间价压制走弱空间

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 人民币早盘续创逾28月新低
* 中间价续贬至接近四个月低位
* 周六央行降息提升贬值压力
* 但中间价贬幅有限压制市场走弱空间
路透北京3月2日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘下跌并续创逾28个月新低，中间价连续第二日走贬，至近四个月低位。交易员称，央行周六降息增大人民币贬值压力，但今日中间价走弱幅度不及预期，亦限制了即期交易的波动幅度，即期继续在跌停板附近窄幅震荡。
交易员称，受降息消息刺激，人民币开盘即走贬至距离跌停板仅10个点的位置，但截至目前整个早盘波动幅度甚至不足10个点子，购汇比较多，人民币贬值预期有升温的迹象。
“没有波动空间，市场很沉寂，...不过最近央行不断上调了（美元）fixing，使得人民币缓慢贬值，也是响应了市场的力量。”一股份制行交易员称。
另一家外资行交易员称， “现在都不太愿意报价了，降息了不能说没影响，但空间被压制住了。”
北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2734元，上日收报6.2696元；盘中最低报6.2736，离跌停位6.2743仅7个点子；今日人民币兑美元中间价 为6.1513元，上日为6.1475元。
交易员并指出，强势美元下，短期人民币贬值压力仍较大，但人民币能否真正走贬还看央行的态度，中间价能否放开空间是关键。
亦有专家表示，人民币汇率的灵活性每况愈下。兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委指出，人民币汇率的灵活性与中国资本项目的开放程度不匹配，资本项目开放的程度在加快，但汇率的刚性与日俱增，汇改之后几乎没有进展，目前人民币汇率市场价的波动率在全球仅仅比香港高一点点，而香港是固定汇率。
中国人民银行周六称，自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。并将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
全球汇市，澳元周一下跌，殃及新西兰元走跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4165/6.4215，上日尾盘为6.41。
北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2873/93元，上一交易日尾盘报6.2850元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 吴云凌)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率