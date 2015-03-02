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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 16:59 BJT

法国数据：2月制造业活动进一步放缓，PMI终值降至47.6

Markit资深分析师Jack Kennedy说：“2月份法国制造业行业状况仍不佳，产出和新订单都在加速下降。”

他表示，低迷的需求增加了通缩风险，企业已经通过进一步裁员和降低库存加以应对。

Markit表示，2月新订单降幅创下8月来最快，反映出需求不旺，新出口订单也连续第十个月下滑。

其还称制造业的就业也连续第11个月下降，岗位裁撤的现象较1月略微更明显一些。(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 李爽/白云)
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