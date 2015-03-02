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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 17:03 BJT

德国数据：2月制造业成长加速，新订单增速创七个月最快--PMI

“虽然成长率仍低于去年初水准，但经济环境改善及弱势欧元，应会在未来几个月提振需求，”Markit经济学家Oliver Kolodseike在新闻稿中指出。

他表示，亚洲及美国的需求上升，协助刺激出口成长，低油价则压低投入价格及成本，让企业能够降低售价。(完) (编译 李爽/蔡美珍；审校 白云/王洋)
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