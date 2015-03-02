《RUSSELL专栏》中石油与中石化合并说不通

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
或许不需要，中石油和中石化目前规模都够大，足以凭藉自身财务力量支应收购和新的投资案，更遑论身为国家控股企业享有的当然保证。
从扩大规模的需求或削减成本的角度来看，让这两家公司合并都未必说得通。事实上，说不通的理由倒是不少。
**更乐见合并的相反作法**
首先，这有违政府的国有企业改革目标。
中石油和中石化若合并，将几乎掌控了中国所有的油气连锁，控制中国约八成的生产和提炼，以及约九成的油气零售。
像这样的集中情况，不太可能促进能源产业形成一个竞争环境，实际上更有可能导致业务垄断。
这两家公司合并后的庞大采购势力，有可能在与原油供应商的谈判上取得更大议价能力，但这是否足够抵销成为庞大企业的潜在问题，令人存疑。
说到底，关键在于中国当局促成这样一宗合并案的动机为何，特别是这似乎直接抵触了当局的许多明定目标。
如果改革国企以提高竞争力和效率，是至高无上的目标，那么中国当局与其进行超级合并案，更好的作法是反其道而行，考虑出售资产，将两家公司的庞大业务合理化。(完) (编译 白云/孙茉莉/戴素萍 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)