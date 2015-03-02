《RUSSELL专栏》中石油与中石化合并说不通

或许不需要，中石油和中石化目前规模都够大，足以凭藉自身财务力量支应收购和新的投资案，更遑论身为国家控股企业享有的当然保证。

从扩大规模的需求或削减成本的角度来看，让这两家公司合并都未必说得通。事实上，说不通的理由倒是不少。

**更乐见合并的相反作法**

首先，这有违政府的国有企业改革目标。

中石油和中石化若合并，将几乎掌控了中国所有的油气连锁，控制中国约八成的生产和提炼，以及约九成的油气零售。

像这样的集中情况，不太可能促进能源产业形成一个竞争环境，实际上更有可能导致业务垄断。

这两家公司合并后的庞大采购势力，有可能在与原油供应商的谈判上取得更大议价能力，但这是否足够抵销成为庞大企业的潜在问题，令人存疑。

说到底，关键在于中国当局促成这样一宗合并案的动机为何，特别是这似乎直接抵触了当局的许多明定目标。