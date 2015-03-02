台湾货币市场：短率维持在低档，旬底少数银行调度短钱回补积数

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 短率维持在低档
* 银行调度短钱回补积数
* 月内短票利率靠向低位
记者 詹静宜
路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周一维持在低档。资金调度人士指出，随着年后通货回笼垫高本提存期底累积超额准备，整体银行间资金情势稳中偏松，仅有少数负数操作得宜的银行在旬底调度短钱回补积数。
大型银行交易员指出，时序迈入提存期底，市场交投略显淡静，仅有少数银行急于借调短钱回补期底积数，让市场资金稍显分配不均，不过目前整体银行间资金情势宽松，月内资金调度顺畅、短率持续徘徊低位不变。
〞市场很安静，资金不难借，只是分配不平均。〞一位大型官股银行交易员说。
据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周四通货回笼361.29亿台币，累计年后三个交易日通货回笼达1,115.51亿台币，发行数稍降至2.01兆(万亿)。
本地时间12:03时：
--台币兑美元 暂升1.03角，报31.400。
--台湾加权股价指数 跌0.20%，报9,602.23点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.390%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，上日成交区间0.388-0.460%；两周拆款利率区间在0.388-0.450%，上日在0.415-0.460%。
**月内短票利率向低位靠拢**
短票市场方面，交易人士表示，由于此前资金避开落点旬底，今、明两日发票量依旧偏少，短票利率变化不大、仍维持在低档，预计周四元宵节过后企业资金需求才会陆续增温。
〞这周通货回笼，资金大多都没落这周。〞一位大型票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的月内短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.58-0.59%，月内交投略向区间低位靠拢，跨季底短票则成交在0.61-0.62%，大致同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，前日平均利率0.596%，成交量增至80亿台币，交投渐回温。
周一存单到期金额6,784.80亿台币，存单发行金额稍晚央行公布。
本周央行存单到期金额为2兆(万亿)3,821.1亿台币，余日落点分别为周二1,897.5亿、周三4,698亿、周四7,629.8亿及周五2,811亿。
拆款中心资料 显示，修正后上周四超额准备为555亿台币，至周日累积超额准备为6,736亿台币、加计前期1%的超额准备为8,027亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)市场周一大致持平。时序回到月初，尽管明日有不少美元债/宝岛债交割，但寿险业仍有多余资金且向投信申购基金，使投信的资金相当充裕，令市场资金不虞匮乏。
交易商表示，明日有高盛、韩国输出入银行以及瑞穗证券等债券将发行，但寿险公司看来并不缺钱，今日仍有找新券的需要，投信普遍也有不少资金等待配置。
〞听说寿险进去申购了基金，明天交割那么多，其实没有什么影响，〞一位大型金融机构交易人士表示。
他们表示，债券附买回利率没有变化，年后资金没有大幅进出，只是续做而已；而虽然资金宽松，目前需钱一方也没有调低利率的打算。
今日金融债还本分别为开发金控50亿及台北富邦20.5亿台币。
本周交割则有周二(3日)高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五(6日)有德意志银行金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率较先前持平。(完) (集体采写 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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