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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 11:50 BJT

台湾债市：月初RP利率持稳低位，本周国际债券发行多但无损宽裕

路透台北3月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周一大致持平。时序回到月初，尽管明日有不少美元债/宝岛债交割，但寿险业仍有多余资金且向投信申购基金，使投信的资金相当充裕，令市场资金不虞匮乏。

交易商表示，明日有高盛、韩国输出入银行以及瑞穗证券等债券将发行，但寿险公司看来并不缺钱，今日仍有找新券的需要，投信普遍也有不少资金等待配置。

〞听说寿险进去申购了基金，明天交割那么多，其实没有什么影响，〞一位大型金融机构交易人士表示。

他们表示，债券附买回利率没有变化，年后资金没有大幅进出，只是续做而已；而虽然资金宽松，目前需钱一方也没有调低利率的打算。

年后也还有通货回笼的宽松因子，央行资料显示，自2月24-26日以来，通货回笼已达1,115.5亿台币。

今日金融债还本分别为开发金控50亿及台北富邦20.5亿台币。

本周交割则有周二(3日)高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五(6日)有德意志银行金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率较先前持平。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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