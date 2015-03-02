台湾债市：月初RP利率持稳低位，本周国际债券发行多但无损宽裕

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周一大致持平。时序回到月初，尽管明日有不少美元债/宝岛债交割，但寿险业仍有多余资金且向投信申购基金，使投信的资金相当充裕，令市场资金不虞匮乏。
交易商表示，明日有高盛、韩国输出入银行以及瑞穗证券等债券将发行，但寿险公司看来并不缺钱，今日仍有找新券的需要，投信普遍也有不少资金等待配置。
〞听说寿险进去申购了基金，明天交割那么多，其实没有什么影响，〞一位大型金融机构交易人士表示。
他们表示，债券附买回利率没有变化，年后资金没有大幅进出，只是续做而已；而虽然资金宽松，目前需钱一方也没有调低利率的打算。
年后也还有通货回笼的宽松因子，央行资料显示，自2月24-26日以来，通货回笼已达1,115.5亿台币。
今日金融债还本分别为开发金控50亿及台北富邦20.5亿台币。
本周交割则有周二(3日)高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五(6日)有德意志银行金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率较先前持平。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率