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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 11:44 BJT

投行观点：高盛调升中海油服H股评级至“中性”，维持A股“沽售”

路透香港3月2日 - 投行高盛日前发布报告称，将中海油田服务 的H股投资评级由“沽售”升至“中性”，因近期股价下跌已基本反映出行业淡景，但维持A股“沽售”评级，因较H股有明显溢价。

报告指出，自去年11月中旬将中海油服降级以来，H股累计下跌22%并跑输同期MSCI中国指数 表现，基本反映出油价下跌以及钻井设备供应过剩所造成的影响，尤其是中海油服的主要客户--中海油 大幅削减今年的资本开支。

“对油服行业前景持谨慎的看法，并预计中海油服的盈利难于短期内回升。”高盛分析师Nilesh Banerjee在其报告中称，该行对中海油服H股目标价为11.42港元，A股目标价11.68元人民币并较H股有28%的溢价。

香港时间11:34，中海油服H股升1.7%，报11.98港元；A股则跌0.36%，报19.13元人民币。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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