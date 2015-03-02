投行观点：高盛调升中海油服H股评级至“中性”，维持A股“沽售”

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 投行高盛日前发布报告称，将中海油田服务 的H股投资评级由“沽售”升至“中性”，因近期股价下跌已基本反映出行业淡景，但维持A股“沽售”评级，因较H股有明显溢价。
报告指出，自去年11月中旬将中海油服降级以来，H股累计下跌22%并跑输同期MSCI中国指数 表现，基本反映出油价下跌以及钻井设备供应过剩所造成的影响，尤其是中海油服的主要客户--中海油 大幅削减今年的资本开支。
“对油服行业前景持谨慎的看法，并预计中海油服的盈利难于短期内回升。”高盛分析师Nilesh Banerjee在其报告中称，该行对中海油服H股目标价为11.42港元，A股目标价11.68元人民币并较H股有28%的溢价。
香港时间11:34，中海油服H股升1.7%，报11.98港元；A股则跌0.36%，报19.13元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率