《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
--汇市：美元全线上扬并触及11年高位，之前中国降息
美元兑一篮子主要货币触及11年高位，之前中国降息打压人民币和新兴亚洲货币，美元全线上扬。美元指数高见95.505，为2003年9月以来高点；0906GMT美元指数报95.369，欧元/美元报1.1189，微跌0.04%，美元/日圆报119.93，上涨0.35%。
--国际油市：油价跌逾1%，受美元走强及应面疑虑打压
油价跌逾1%，布兰特原油跌破62美元，受美元走强及利比亚原油产量增加的打压。0841GMT，布兰特原油下跌0.65美元或1.04%，报每桶61.93美元；美国原油下跌0.66美元或1.33%，报49.10美元。
--全球金市：金价触及近两周高位，中国降息料刺激国内需求
金价升至近两周高位，中国需求旺盛予以支撑。之前中国周末降息以支撑经济，一些分析师称此举可能也有利金价。0837GMT，现货金升至每盎司1,218.30美元，略低于日高1,223.20美元，此为2月17日以来最高。
--金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势
伦敦期铜触及近两个月高位，因中国周末 降息，但有关需求脆弱的疑虑限制涨势。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.84%，报每吨5,944.50美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。上海期货交易所交投最活跃的5月合约一度触及43,280元人 民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率