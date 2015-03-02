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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 17:11 BJT

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：美元全线上扬并触及11年高位，之前中国降息

美元兑一篮子主要货币触及11年高位，之前中国降息打压人民币和新兴亚洲货币，美元全线上扬。美元指数高见95.505，为2003年9月以来高点；0906GMT美元指数报95.369，欧元/美元报1.1189，微跌0.04%，美元/日圆报119.93，上涨0.35%。

--国际油市：油价跌逾1%，受美元走强及应面疑虑打压

油价跌逾1%，布兰特原油跌破62美元，受美元走强及利比亚原油产量增加的打压。0841GMT，布兰特原油下跌0.65美元或1.04%，报每桶61.93美元；美国原油下跌0.66美元或1.33%，报49.10美元。

--全球金市：金价触及近两周高位，中国降息料刺激国内需求

金价升至近两周高位，中国需求旺盛予以支撑。之前中国周末降息以支撑经济，一些分析师称此举可能也有利金价。0837GMT，现货金升至每盎司1,218.30美元，略低于日高1,223.20美元，此为2月17日以来最高。

--金属期市：中国降息支撑伦铜触及近两个月高位，但需求疑虑限制涨势

伦敦期铜触及近两个月高位，因中国周末 降息，但有关需求脆弱的疑虑限制涨势。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.84%，报每吨5,944.50美元，稍早一度升至5,960美元，为1月13日以来最高。上海期货交易所交投最活跃的5月合约一度触及43,280元人 民币，亦为1月13日以来高点，终场收高1.2%，报43,200元人民币。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
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