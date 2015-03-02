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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 18:02 BJT

英国数据：2月制造业PMI升至54.1，创七个月高位

March 2 (路透) -

PMI数据显示，英国制造业产出以约0.5%的速度较前季增长，2014年第四季增速为0.2%。

“这强化了第一季迄今英国经济成长出现更广泛复苏的图景，”Markit资深分析师Rob Dobson说。

但他警告称，情况好转依赖于消费品生产，而非反映企业投资改善的工厂和机械制造。

出口订单再度下降进一步凸显出，英国仰赖内需拉动经济复苏。Markit称，许多受访者认为这与英镑升值有关。

产品出厂价格创2009年9月以来最大降幅，制造商支付的原料和能源价格继续大幅下降，尽管降幅较1月略有放缓。(完)

(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 张若琪/白云)
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