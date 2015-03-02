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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 11:50 BJT

中国债市：一年期贷款基础利率LPR报价跌21bp至5.30%，此前央行宣布降息

路透上海3月2日 - 在中国央行宣布降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌21个基点(bp)至5.30%。

中国央行宣布自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

贷款基础利率（Loan Prime Rate，LPR）是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前对社会公布一年期贷款基础利率。

LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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