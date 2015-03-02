中国债市：一年期贷款基础利率LPR报价跌21bp至5.30%，此前央行宣布降息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透上海3月2日 - 在中国央行宣布降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌21个基点(bp)至5.30%。
中国央行宣布自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
贷款基础利率（Loan Prime Rate，LPR）是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前对社会公布一年期贷款基础利率。
LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)