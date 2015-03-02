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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 18:10 BJT

表格：欧元区1月失业率降至11.2%

路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区1月失业率为11.2%。
    
    以下为数据详情：
    
    失业率(%)  14年1月  14年10月   14年11月  14年12月    15年1月
    欧元区19国   11.8     11.5       11.4      11.3       11.2
    欧元区18国   11.8     11.5       11.5      11.3       11.2
    欧盟28国     10.6     10.0       10.0      9.9        9.8
    
    注: 路透调查预估欧元区1月失业率持稳于11.4%。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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