表格：欧元区2月通胀率初值升至负0.3%，市场预期为负0.4%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降 0.3%。路透调查预估为下降0.4%。 权重 2014年2月 14年9月 14年10月 14年11月 14年12月 15年1月 15年2月 整体HICP 1000.0 0.7 0.3 0.4 0.3 -0.2 -0.6p -0.3e 扣除: 能源 893.9p 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4p 0.6e 能源食品和烟酒697.3p 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6p 0.6e 食品与烟酒 196.6p 1.5 0.3 0.5 0.5 0.0 -0.1p 0.5e 能源工业品 106.1p -2.3 -2.3 -2.0 -2.6 -6.3 -9.3p -7.9e 非能源工业品 262.6p 0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.1p -0.2e 服务业 434.7p 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0p 1.1e e为初值，p为终值 (完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)