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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 18:14 BJT

表格：欧元区2月通胀率初值升至负0.3%，市场预期为负0.4%

路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降
0.3%。路透调查预估为下降0.4%。
    
    
                   权重   2014年2月    14年9月   14年10月   14年11月  14年12月  15年1月  15年2月
    整体HICP      1000.0       0.7      0.3         0.4         0.3     -0.2     -0.6p    -0.3e
    扣除:
    能源          893.9p       1.1      0.7         0.7         0.6      0.6      0.4p     0.6e
    能源食品和烟酒697.3p       1.0      0.8         0.7         0.7      0.7      0.6p     0.6e
    食品与烟酒    196.6p       1.5      0.3         0.5         0.5      0.0     -0.1p     0.5e
    能源工业品    106.1p      -2.3     -2.3        -2.0        -2.6     -6.3     -9.3p    -7.9e
    非能源工业品  262.6p       0.4      0.2        -0.1        -0.1      0.0     -0.1p    -0.2e
    服务业        434.7p       1.3      1.1         1.2         1.2      1.2      1.0p     1.1e
    
    e为初值，p为终值 (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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