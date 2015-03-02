中国货币市场：回购利率下行但资金紧意未减，关注明日公开市场操作

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月2日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率下行，但资金面紧势未有任何缓和，央行降息对资金价格几乎没有直接影响。从目前情况来看，节后现金回流对流动性改善助力并不明显，供给依旧较为有限，短期内只能先关注央行公开市场操作情况。
交易员称，2月降准适逢节前资金紧张，放松作用未能明显显现。不过若节日资金回流结束后资金面仍紧，则要看是否因外汇占款减少等其他原因导致，从而判断会否再次降准。
“钱紧，相当紧，国开还好，比周六放量多了一点，其他行没怎么在出钱。”上海一银行交易员称。
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。
尽管降息对货币市场资金价格几乎没有直接影响，但作为利率市场化的一个重要指标--一年期贷款基础利率(LPR)则应声下跌21个基点(bp)至5.30%。
北京一券商交易员指出，本周将有逾2,000亿逆回购到期，资金回笼压力不可小视，“现在整个市场就是看(公开市场等)放水的情况来拯救下大家了。”
春节后中国央行仅在上周四进行了一次逆回购操作，规模380亿元人民币，期限14天，当周净回笼1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。本周公开市场一级交易商可报送的逆回购需求期限，仅有七天期一种，最长期限较此前缩短。
上海另一银行交易员并认为，此前一次降准，与春节前提现效应对冲。但节后资金面并未如预期中向宽，令市场怀疑是否外汇占款出现减少等原因所导致。
中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4146 3.5109 -9.63
七天 4.6958 4.8215 -12.57
14天 4.8915 4.9871 -9.56
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6450 2.8500 +79.50
七天 3.7150 3.2600 +45.50
14天 3.8500 3.6550 +19.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6000 3.5400 +6.00
七天 4.9600 4.9900 -3.00
14天 4.9000 4.8700 +3.00
Shibor
其中:隔夜 3.4530 3.4410 +1.20
七天 4.7480 4.7720 -2.40
三个月 4.8980 4.9000 -0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率