中国货币市场：回购利率下行但资金紧意未减，关注明日公开市场操作

路透北京3月2日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率下行，但资金面紧势未有任何缓和，央行降息对资金价格几乎没有直接影响。从目前情况来看，节后现金回流对流动性改善助力并不明显，供给依旧较为有限，短期内只能先关注央行公开市场操作情况。

交易员称，2月降准适逢节前资金紧张，放松作用未能明显显现。不过若节日资金回流结束后资金面仍紧，则要看是否因外汇占款减少等其他原因导致，从而判断会否再次降准。

“钱紧，相当紧，国开还好，比周六放量多了一点，其他行没怎么在出钱。”上海一银行交易员称。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

尽管降息对货币市场资金价格几乎没有直接影响，但作为利率市场化的一个重要指标--一年期贷款基础利率(LPR)则应声下跌21个基点(bp)至5.30%。

北京一券商交易员指出，本周将有逾2,000亿逆回购到期，资金回笼压力不可小视，“现在整个市场就是看(公开市场等)放水的情况来拯救下大家了。”

春节后中国央行仅在上周四进行了一次逆回购操作，规模380亿元人民币，期限14天，当周净回笼1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。本周公开市场一级交易商可报送的逆回购需求期限，仅有七天期一种，最长期限较此前缩短。

上海另一银行交易员并认为，此前一次降准，与春节前提现效应对冲。但节后资金面并未如预期中向宽，令市场怀疑是否外汇占款出现减少等原因所导致。

中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4146 3.5109 -9.63

七天 4.6958 4.8215 -12.57

14天 4.8915 4.9871 -9.56

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6450 2.8500 +79.50

七天 3.7150 3.2600 +45.50

14天 3.8500 3.6550 +19.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.5400 +6.00

七天 4.9600 4.9900 -3.00

14天 4.9000 4.8700 +3.00

Shibor

其中:隔夜 3.4530 3.4410 +1.20

七天 4.7480 4.7720 -2.40

三个月 4.8980 4.9000 -0.20