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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 11:57 BJT

中国股市：早盘收市小涨，降息符合预期难引增量资金入市

路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周一早盘收市小涨。分析师指出，虽然中国央行再度降息对股市而言是一个利好，但降息预期近阶段始终存在，消息兑现后增量资金并无急切入市意愿，因此股市今早反应较平静，涨幅有限。

　　沪综指 早盘收报3,319.918点，涨9.615点或0.29%，上周五沪综指曾创下一个月收盘新高。上证A股今日上午成交2,429亿元人民币，上一交易日为3,332亿元。

“降息预期一直存在，而且股市之前也涨了一点，所以没有特别的消息，大盘也涨不动。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。

他认为，降息对股市确实是一个利好，但增量资金要进入股市将是一个缓慢过程，近阶段仍主要体现为存量资金博弈。

央行上周六晚间宣布，自3月1日（上周日）起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，而且金融机构存款利率浮动区间上限由基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

在板块方面，银行股早盘由升转跌，此次存款利率上浮空间打开对商业银行略显不利。上证银行股指数 早盘收低0.51%。

而环保板块成为今日领涨股，随着全国人大和政协会议临近，环保已成为两会代表热门话题，环保题材股继续保持强势。菲达环保 、先河环保 等环保股早盘涨停。

沪深300指数 早盘收报3,589.70点，涨0.47%；沪深300指数期货主力3月合约 早盘收升0.33%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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