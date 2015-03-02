中国股市：早盘收市小涨，降息符合预期难引增量资金入市

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月2日 - 中国股市沪综指周一早盘收市小涨。分析师指出，虽然中国央行再度降息对股市而言是一个利好，但降息预期近阶段始终存在，消息兑现后增量资金并无急切入市意愿，因此股市今早反应较平静，涨幅有限。
沪综指 早盘收报3,319.918点，涨9.615点或0.29%，上周五沪综指曾创下一个月收盘新高。上证A股今日上午成交2,429亿元人民币，上一交易日为3,332亿元。
“降息预期一直存在，而且股市之前也涨了一点，所以没有特别的消息，大盘也涨不动。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。
他认为，降息对股市确实是一个利好，但增量资金要进入股市将是一个缓慢过程，近阶段仍主要体现为存量资金博弈。
央行上周六晚间宣布，自3月1日（上周日）起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，而且金融机构存款利率浮动区间上限由基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
在板块方面，银行股早盘由升转跌，此次存款利率上浮空间打开对商业银行略显不利。上证银行股指数 早盘收低0.51%。
而环保板块成为今日领涨股，随着全国人大和政协会议临近，环保已成为两会代表热门话题，环保题材股继续保持强势。菲达环保 、先河环保 等环保股早盘涨停。
沪深300指数 早盘收报3,589.70点，涨0.47%；沪深300指数期货主力3月合约 早盘收升0.33%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率