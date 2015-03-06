《路透简报》--中国重要财经一周回顾

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月2日-6日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】
--《焦点》中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构
如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。
--《焦点》中国春节后首周即降息彰显稳增长决心，货币政策驶入宽松轨道
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。
--中国经济：政府调低今年经济增长目标至7%左右，将加大结构性改革
中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。
--中国财政：今年全国预算赤字较上年增两成至1.62万亿元，财政政策加力
中国财政部周四称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。
--中国经济：有信心完成今年经济增长目标，要打好投资组合拳--发改委
中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的，发改委有决心、有信心也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。而在拉动经济发展当中，要发挥投资的关键作用，更好地打好投资的组合拳。
--专家观点：中国在通胀下行时降息，并非货币政策取向转变--央行专家
中国央行宣布降息后，央行研究局首席经济学家马骏就此解读称，在通胀率下降和实体经济面临下行压力的背景之下，适当降低基准利率，目的就是维护中性和稳健的货币政策，不应视为货币政策取向的转变。
--中国数据：2月汇丰制造业PMI终值跃升至七个月高点，但出口订单恶化
最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。
--中国经济：当前应对通缩的手段属政策预调，将更注重政策配合--财政部官员
中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。
--人民币汇率：长期看汇率将持稳，对一篮子货币保持升势--中国外管局长
中国国家外汇管理局局长易纲周二表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且人民币对一篮子货币仍保持升势。 他并称，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。
--中国政策：今年起出口退税全由中央负担，地方消费税定额返还--国务院
中国国务院周二称，自今年起出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数定额上解中央。
--中国财政：中央结转两年以上资金由财政部收回统筹使用--财政部
为提高财政资金使用效率，中国财政部周二发布关于做好盘活中央部门存量资金的通知，要求清理结转结余资金，规定中央部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由财政部收回统筹使用。
--中国金融：人大财经委副主任称货币政策并没有向宽松方向发展
全国人大财经委副主任吴晓灵日前表示，央行不久前采取的降准、降息操作是为满足银行间市场适当合理的流动性需要，货币政策并没有向宽松的方向发展。
--中国经济：货币政策将维持中性以保持6-7%的平稳增速--货币政策委员
中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。
--中国外汇：当前投机资本外流非常严重，应谨慎推动资本项下可兑换--专家
中国社会科学院学部委员余永定周四指出，中国当前投机与套利的资本外流现象非常严重，应谨慎、渐进推动资本项下的人民币可兑换，防止投机套利和资本外流。
中国两会相关报导，请点选
========================================================================== 【金融/证券/保险】
--中国证券：新证券法实施注册制可落地，勿过虑新股扩容--证监会主席
中国证监会主席肖钢表示，目前实施股票发行(IPO)注册制的基本条件已比较成熟，新证券法正式实施之日起，注册制即可开始推行；另外，今年将适当增加新股供给，但因IPO平均融资规模不大，不心过分担心扩容。
--《分析》中国节后流动性紧势未改，基础货币供应渠道生变再降准可期
春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
--中国金融：经济下行或进一步影响金融业，银行要加强不良核销流转--银监会
中国银监会主席尚福林日前撰文表示，未来一段时期，经济运行中的困难可能在金融领域进一步显现，要加大呆账自主核销力度，并借助资产证券化、资产流转出售不良贷款。
--中国公开市场：央行1月共进行1,800亿元SLO投放资金，较12月规模大减
中国人民银行日前公告，今年1月共进行了1,800亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。
--中国新股：证监会再核准24家企业IPO申请，为今年第三批新股IPO
中国证监会周一下发24家首次公开发行(IPO)企业发行批文后，包括东方证券等23家公司先后刊登招股意向书，启动发行程序，网上申购日分布在下周二至下周五（10日-13日），此亦为今年第三批新股IPO。
--中国金融：银行业不良贷款风险目前可控，但不良压力较大--农行董事长
按资产计中国第三大银行--农业银行董事长刘士余周四称，中国银行业不良贷款风险目前可控，但今年不良压力“应该会比较大”。
--中国债市：货币经纪公司获准进入证交所债市，服务品种包括债券及回购等
上海和深圳证券交易所周一公告，两市机构投资者可以委托经依法成立的货币经纪公司，为其交易或者转让在交易所挂牌转让的债券（含资产支持证券）、债券回购、债券衍生产品以及其他相关品种提供居间服务。
--中国证券：监管官员建议放宽券商发债条件，短融期限延至一年
广东证监局局长侯外林建议，适度放宽证券公司发行短期融资券限制，推动券商全方位参与银行间同业拆借市场。具体包括将短融期限延长至一年，以及取消短融和同业拆借额度上限规模等。
========================================================================== 【行业/公司】
--中国环境：要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度降低逾3.1%--总理
中国总理李克强周四称，要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放均要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。
--中国交通：京津冀一体化将启动三大工程，包括大气治理等--交通部长
中国交通运输部部长杨传堂表示，今年京津冀(北京、天津和河北)一体化将启动三大工程，包括交通一体化、大气治理和产业转移；其中，交通一体化工程主要体现在国道、省道、铁路及港口机场等有关设施建设。
--中国能源：2020年前一次能源消费年均增速将降至约3.4%--能源局长
中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。
--中国房地产：2月百城住宅均价环比转升为跌，同比跌幅持续扩大--中指院
中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌，同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑，跌0.24%。
--中国企业：铁路总公司具备条件时会上市，亦在考虑混改--总经理
中国铁路总公司总经理盛光祖表示，在具备条件时铁路总公司会上市，多走市场化道路；同时在混合所有制改革方面，也有所考虑。
--全球贵金属：中国计划今年推出人民币黄金定盘价--消息人士
据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。
--中国个股：上汽集团2月汽车销量44.14万辆，同比微降0.55%
中国最大汽车公司--上汽集团周四发布产销快报，2月旗下各家企业共实现汽车销量44.14万辆，较去年同期的44.39万辆同比微降0.55%。（完） (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险