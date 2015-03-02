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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 12:13 BJT

《全球市场》中国降息后亚股小涨，欧元下滑

除美国周五将公布的非农就业报告这一重要数据外，欧洲央行定于周四召开的会议亦是关注焦点，投资者热切期待有关1万亿(兆)欧元公债购买措施的进一步细节，购债计划于本月启动。

继央行降息后，人民币兑美元降至2012年10月以来最低。

美国原油期货 跌0.37美元至每桶49.39美元，部分抹去上周五录得的1.59美元涨幅。美国原油期货2月录得自去年6月来的首个月线涨幅，受惠于需求前景改善和供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 接近上周所及的两个月高点每吨5,944美元，中国央行降息引燃中国铜需求增加的希望。(完)

(编译 白云/王颖/张若琪/孙茉莉 审校 徐文焰 戴素萍)
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