《全球市场》中国降息后亚股小涨，欧元下滑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
除美国周五将公布的非农就业报告这一重要数据外，欧洲央行定于周四召开的会议亦是关注焦点，投资者热切期待有关1万亿(兆)欧元公债购买措施的进一步细节，购债计划于本月启动。
继央行降息后，人民币兑美元降至2012年10月以来最低。
美国原油期货 跌0.37美元至每桶49.39美元，部分抹去上周五录得的1.59美元涨幅。美国原油期货2月录得自去年6月来的首个月线涨幅，受惠于需求前景改善和供应短缺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 接近上周所及的两个月高点每吨5,944美元，中国央行降息引燃中国铜需求增加的希望。(完)
(编译 白云/王颖/张若琪/孙茉莉 审校 徐文焰 戴素萍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率