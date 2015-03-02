更新版1-企业并购：恩智浦将收购飞思卡尔，新公司估值超过400亿美元

“从财务角度看该交易合理。两家公司合并壮大后，产品周期和终端市场波动带来的影响会减弱，”RBC分析师Doug Freedman称。

飞思卡尔半导体股东每股飞思卡尔持股可获得6.25美元现金外加0.3521股恩智浦股份。按收购价计算，飞思卡尔价值达118亿美元，包括债务在内的整体企业价值为167亿美元。

两家公司预计今年下半年完成交易。恩智浦将从资产负债表拨款10亿美元现金、10亿美元新债以及约1.15亿股为该交易提供资金支持。飞思卡尔股东将在合并后公司持股约32%。

恩智浦在逾25个国家有业务，2014年营收达57亿美元。飞思卡尔也在超过25个国家有业务，2014年净销售额为46亿美元。

恩智浦便携式设备和电脑业务正在迅速成长，2014年营收同比激增46%至7.12亿美元。但其规模较大的汽车和芯片识别业务仅增长12-13%，这两项业务占公司营收的一半左右。