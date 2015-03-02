更新版1-企业并购：恩智浦将收购飞思卡尔，新公司估值超过400亿美元

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“从财务角度看该交易合理。两家公司合并壮大后，产品周期和终端市场波动带来的影响会减弱，”RBC分析师Doug Freedman称。
飞思卡尔半导体股东每股飞思卡尔持股可获得6.25美元现金外加0.3521股恩智浦股份。按收购价计算，飞思卡尔价值达118亿美元，包括债务在内的整体企业价值为167亿美元。
两家公司预计今年下半年完成交易。恩智浦将从资产负债表拨款10亿美元现金、10亿美元新债以及约1.15亿股为该交易提供资金支持。飞思卡尔股东将在合并后公司持股约32%。
恩智浦在逾25个国家有业务，2014年营收达57亿美元。飞思卡尔也在超过25个国家有业务，2014年净销售额为46亿美元。
恩智浦便携式设备和电脑业务正在迅速成长，2014年营收同比激增46%至7.12亿美元。但其规模较大的汽车和芯片识别业务仅增长12-13%，这两项业务占公司营收的一半左右。
飞思卡尔公布2014年经调整的获利为11亿美元，高于上年同期的8.93亿美元。(完) (编译 白云/李爽 审校 张涛/张明钧)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)