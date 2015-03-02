版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 12:50 BJT

香港股市：中国降息后恒指反应不大，早盘温和上涨0.3%

路透上海3月2日 - 香港股市恒生指数 周一早盘多数时间呈横盘整理，仅上涨0.3%，收报24,885.35点；恒生国企指数 涨0.6%。

“降息时间不出市场预期，但力度略低于预期，”大成基金管理有限公司在客户研报中表示，并称有些投资者预计央行会降息50个基点，而不是上周六宣布的25个基点。

“最新一次降息举措的影响料将不大，经济和股市的反应也不会像上次降息那么大。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐