版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 13:00 BJT

《全球汇市》美元全线上扬并触及11年高位，之前中国降息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1178 1.1193 -0.13 -7.60 1.2097

美元/日圆 119.83 119.51 +0.27 +0.13 119.68

欧元/日圆 133.95 133.77 +0.13 -7.48 144.78

美元/瑞郎 0.9547 0.9530 +0.18 -3.96 0.9941

英镑/美元 1.5399 1.5432 -0.21 -1.12 1.5573

美元/加元 1.2499 1.2506 -0.06 +7.58 1.1618

澳元/美元 0.7772 0.7809 -0.47 -4.85 0.8168

新西兰元/美元 0.7528 0.7560 -0.42 -3.45 0.7797

澳元/日圆 93.130 93.330 -0.21 -4.73 97.750

新西兰元/日圆 90.210 90.350 -0.15 -3.32 93.310

英镑/日圆 184.53 184.43 +0.05 -0.99 186.38

澳元/新西兰元 1.0320 1.0318 +0.02 -1.42 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王丽鑫/洪曦/王兴亚/郑茵 审校 李春喜/戴素萍/王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐