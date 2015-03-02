《交易视点》中国货币政策放松力度提升，目前不必抛售债券--中金

路透上海3月2日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，央行2月份的连续降准降息表明货币政策放松力度开始提升，更加注重松紧适度的货币政策的方向和含义是加大放松力度，尤其是利率层面的放松。在这个放松的过程中，债券仍将受益，目前仍没有必要抛售债券。

报告认为，尤其是中短端利率未来的下行空间会更大，曲线会从平坦甚至倒挂形态回归到陡峭化形态。即使美债收益率上升，但在中国基本面疲弱，中国持续放松的情况下，美债收益率和中国国债收益率也会分道扬镳。

**2月经济数据前瞻**

需求方面，消费增速回落，投资继续下行，外贸保持弱势。消费方面，考虑汽车和成品油消费增速快速回落，房地产相关消费难有显着回升，叠加通胀持续低迷，而春节黄金周消费疲软，预计1-2月社会消费品零售总额累计同比增速降至10.5%附近。

投资方面，房地产开发投资依然低迷，制造业固定资产投资继续受制于需求下行，基建投资可能保持较高增长，预计1-2月固定资产投资累计同比增速可能在14.3%附近。

外贸方面，外需阶段性放缓制约出口，内需依然偏弱继续制约一般贸易进口，考虑春节因素和同比基数影响，预计2月出口同比回升至17.6%附近，进口同比回升至-8.5%附近，货物贸易顺差降至91 亿美元附近。

供给方面，前2月发电量增速回升，工业增加值累计同比增速可能升至8.1%附近。春节对工业产出的影响主要体现在春节前三周和春节后三周，由于节前的正常生产水平要高于节后，春节靠后可能导致前2月工业产出偏高。今年前2月六大电厂耗煤量累计同比增速从去年12 月的-9.6%显着回升至-3%，据此估计前2月工业增加值累计同比增速小幅升至8.1%附近。

值得注意的是，同样是受春节偏晚影响，3月工业增加值同比增速面临较大的下行风险。通胀方面，随着国际原油价格趋稳，油气产业链价格环比回升，PPI环比降幅大幅收窄的可能性大，预计2月PPI同比增速或降至-4.7%附近；猪肉价格低迷和消费需求放缓使得CPI环比涨幅不及季节性，预计2月CPI同比增速略升至0.9%附近，通胀延续弱势。

货币信贷方面，融资需求仍偏弱，2月份社融和M2增速可能持平或者略低于1月份。贷款方面，在1月份冲高后，2月份贷款增量将重新回落，可能降至6,000~7,000亿。

社融方面，资金面偏紧而整体票据增加不多的情况下，表外票据可能重新转为负值，房地产弱势和城投受制意味着非标增量可能继续维持低位，信用债的增量较1月份回落至1,000~1,500亿水平；预计2月份整体社融增量在8,500~9,500亿水平，余额增速可能接近1月份的13.4%，在13.3%~3.4%。

货币方面，2月份贷款增量可能跟去年同期水平接近，而外汇占款可能仍延续负增长，非标增长依旧低迷，因此M2增量可能与去年同期接近或者略低，预计M2增速在10.6%~10.8%，2月份社融和M2增速仍可能继续创新低。

**利率为矛，货币为盾**

央行在去年11月份降息后，激发了市场高涨的放松预期。紧接着央行在2月份连续降准和降息，进一步印证了这种放松预期。但随着放松预期的增强，随之而来的是贬值预期和贬值压力的升温。

贬值预期推动的购汇需求上升已经对资金面产生了较为明显的负面冲击。去年11月份降息后，货币市场利率不降反升。香港的银行间人民币拆借利率从去年12月份开始大幅上升，3个月的拆借利率甚至超过了5%，上升到了记录新高。

某种程度上来看，资金面之所以紧张，说明央行货币政策的放松力度仍不够，还不能有效对冲资金的外流。而且这种情况在春节后有所恶化。原因在于，这一次，人民币贬值更多是被放松的预期所带动，而不是放松的实际效果带动。如果采取这种缓慢的滞后式货币政策放松，在拉大的放松时间窗口的情况下，那么资金的外流就如同前几年人民币升值资金大量流入一样难以对付，这就会持续制约国内的资金面。

从历史数据来看，以贷款利率、债券收益率、货币市场利率这三者衡量的综合利率的变化幅度与经济动能尤其是固定资产投资对经济拉动有着密切的联系。综合利率的明显下降会推动资本形成对GDP的拉动提升。

从目前来看，尽管贷款的名义利率在央行降息的带动下有所下降，但货币市场利率的高企制约了综合利率的下行幅度，使得对经济的拉动也大打折扣。这个角度来看，我们认为仅仅降息还不够，还必须配合降准和更主动作为的公开市场操作来引导货币市场利率下行，从而有利于真正引导社会整体的利率下降。

在汇率方面，受美元走强的影响，中国的实际有效汇率从去年下半年以来也一直升值。这种升值对经济的负面影响已经开始体现，最为明显的体现在居民海外旅游和消费的需求呈现爆发式的上升。

历史上来看，人民币实际有效汇率的升贬值与净出口对GDP拉动有着明显的相关性，甚至汇率的变化略领先于净出口对GDP拉动。从这个角度而言，人民币综合有效汇率的升值不利于经济增长。

不过，通过主动的汇率贬值刺激经济并不是最合适的放松政策：一方面，人民币有效汇率的升值主要源于美元的走强，如果要使得有效汇率重新贬值，意味着人民币兑美元得出现较大幅度的贬值才可能有效。

而人民币的持续贬值可能导致资金持续大幅外流，制约资金面的宽松，从而抑制利率下行。另一方面，人民币的双向波动扩大，改变了以往兑美元单边升值模式，使得人民币国际化的进程也相应放慢；因此，人民币兑美元的主动性贬值策略无论从经济还是政治层面来看都不是优先选择。

综合来看，我们认为在利率和汇率两个方面，应该优先通过降低利率的方式来刺激经济，因为利率降低对内需的刺激作用大于汇率贬值对净出口的刺激作用，而且内需在经济中的占比高于净出口。汇率的主动贬值会干预利率的放松，而利率的放松不会导致更强的贬值，因为经济动能企稳后，贬值预期会减弱。

利率工具更适宜作为进攻工具，而汇率工具更适宜作为防御工具，利率要明显下降，汇率只要保持综合汇率不继续明显升值即可。利率为矛，汇率为盾适合目前中国的国情。(完)