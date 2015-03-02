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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:03 BJT

台湾股市：收盘小跌，但中国降息分析师看好资金面宽裕

路透台北3月2日 - 台湾股市周一收盘小跌。交易员指出，台股呈现涨高后的回档，应属正常，且中国降息分析师看好目前资金面仍呈宽裕，有利支撑台股再创高位。

台湾加权股价指数 收低0.22%，报9,601.36点；成交初值 为911.14亿台币，上交易日修正后为985.97亿。

凯基投顾分析师张明祥认为，台股在休市期间美股小跌，今日也小幅拉回。但资金面上，中国央行周末间宣布降息，这代表全球主流央行资金面将进一步宽松，有利推高市场的风险偏好。

〞资金面有利，另外就是基本面也不错，像仁宝财报好，今天就涨停了。〞张明祥说。

笔记型电脑大厂仁宝 公布了第四季的获利优于预期，且董事会采高配息，激励股价急奔涨停。

张明祥也说，台股在低档9,500点附近有所支撑，加以基本面和资金面的加持，支撑台股3月间有望再挑战高位。前高是2007年11月1日盘中创下的9,785.75点。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。央行称，自2015年3月1日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

本地时间1343时，沪综指 涨0.31%，韩股 则升0.55%，亚太股市多在平盘附近震荡。(完)
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