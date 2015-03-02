台湾股市：收盘小跌，但中国降息分析师看好资金面宽裕

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月2日 - 台湾股市周一收盘小跌。交易员指出，台股呈现涨高后的回档，应属正常，且中国降息分析师看好目前资金面仍呈宽裕，有利支撑台股再创高位。
台湾加权股价指数 收低0.22%，报9,601.36点；成交初值 为911.14亿台币，上交易日修正后为985.97亿。
凯基投顾分析师张明祥认为，台股在休市期间美股小跌，今日也小幅拉回。但资金面上，中国央行周末间宣布降息，这代表全球主流央行资金面将进一步宽松，有利推高市场的风险偏好。
〞资金面有利，另外就是基本面也不错，像仁宝财报好，今天就涨停了。〞张明祥说。
笔记型电脑大厂仁宝 公布了第四季的获利优于预期，且董事会采高配息，激励股价急奔涨停。
张明祥也说，台股在低档9,500点附近有所支撑，加以基本面和资金面的加持，支撑台股3月间有望再挑战高位。前高是2007年11月1日盘中创下的9,785.75点。
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。央行称，自2015年3月1日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。
本地时间1343时，沪综指 涨0.31%，韩股 则升0.55%，亚太股市多在平盘附近震荡。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率