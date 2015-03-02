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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:30 BJT

更新版 1-印度金融：央行与财政部同意引入通胀率目标

这项改变使得央行总裁拉詹更加接近实现他所追求的目标。拉詹曾表示，在已开发经济体中常见的通胀目标，对印度也是至关重要。

该文件也显示，从2015/16财年起，如果消费通胀率连续三季超过6%或低于2%的话，那么央行也将被视为没有达标。

央行总裁将决定该国的指标利率或任何必要举措来达成通胀目标。该文件并未提及外界期待已久的货币政策委员会，不过预计会在稍晚时提出。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)周六曾说，政府和央行已同意一个新的货币政策框架，并承诺调整印度央行法。

印度2月消费者物价 年增率为5.11%，去年12月时为4.28%。但2月份通胀衡量的基准年度从2010改为2012年。(完)
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