路透基点：苏州轨道交通集团签署32亿元人民币15年期融资案--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，苏州轨 道交通集团已经签署一笔32亿元人民币(5.10亿美元)的15年期融资案，所 筹资金将用于苏州市轨道交通4号线支线的建设。 借款方为苏州吴中轨道发展有限公司。吴中经济技术发展总公司为担 保方。 中国国家开发银行苏州分行担任牵头行兼簿记行。中国银行苏州分行 任主办行。 中国农业银行苏州分行及中国工商银行苏州分行是此次交易的参贷行 。 是次交易已在春节前签约，利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的11 0%。 苏州轨道交通集团上次入市是在2013年7月，当时该公司完成两笔融 资案，总规模为297亿元人民币。资金用于苏州轨道2号线和4号线的修建 。当时的交易也由中国国家开发银行苏州分行牵头，并有六家国有银行参 贷，利率为中国人民银行(PBOC)利率的100%。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率