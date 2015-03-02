路透基点：苏州轨道交通集团签署32亿元人民币15年期融资案--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，苏州轨 道交通集团已经签署一笔32亿元人民币(5.10亿美元)的15年期融资案，所 筹资金将用于苏州市轨道交通4号线支线的建设。 借款方为苏州吴中轨道发展有限公司。吴中经济技术发展总公司为担 保方。 中国国家开发银行苏州分行担任牵头行兼簿记行。中国银行苏州分行 任主办行。 中国农业银行苏州分行及中国工商银行苏州分行是此次交易的参贷行 。 是次交易已在春节前签约，利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的11 0%。 苏州轨道交通集团上次入市是在2013年7月，当时该公司完成两笔融 资案，总规模为297亿元人民币。资金用于苏州轨道2号线和4号线的修建 。当时的交易也由中国国家开发银行苏州分行牵头，并有六家国有银行参 贷，利率为中国人民银行(PBOC)利率的100%。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)