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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:24 BJT

日本股市：创15年最高收位，因日圆走软且中国降息

路透东京3月2日 - 日股周一收盘创15年新高，之前中国周末降息，
提振风险偏好，且日圆走软；但涨幅受限，因投资者警惕市场可能过热。
    
    日经指数 收高0.2%至18,826.88点，为2000年4月以来最高收
位。
    
    东证股价指数收升0.1%报1,524.97点，成交21.7亿股，为三周来最低
。JPX日经400指数亦收涨0.1%报13,837.41点。(完)
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