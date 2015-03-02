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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:48 BJT

中国外汇：1月人民币对外汇交易7万亿，即期与衍生品占比接近--外管局

路透北京3月2日 - 中国国家外汇管理局最新公布数据显示，中国外汇市场1月人民币对外汇累计交易7.08万亿元人民币，其中即期和衍生产品交易量分别为3.72万亿和3.36万亿元。

外管局网站新闻稿并显示，按美元计价，中国外汇市场当月人民币对外汇累计交易1.16万亿美元，其中即期和衍生产品交易量分别为0.61万亿和0.55万亿美元。

外管局此前通知称，2015年开始，在现有每月公布数据口径和种类的基础上，新增加公布中国外汇市场交易概况月度数据、银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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