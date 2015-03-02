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市场报道 | 2015年 3月 2日 星期一 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：月线收于费波纳奇回档位下将巩固偏空走势

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    * 欧元/美元在亚洲盘中低点在1.1160，可能有进一步跌向1月26日所
及的11年低点1.1098之虞
    * 可逢高做空
    * 收于2000-2008年涨幅的61.8%回档位(1.1212)之下，巩固偏空走势
    * 开启跌向76.4%回档位1.0072之路
    * 图表(link.reuters.com/qyt24w)(link.reuters.com/ryt24w)(完)
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 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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