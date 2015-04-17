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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 16:33 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业2015年第一季总保费收入年减0.4%

路透台北4月17日 - 台湾寿险公会表示，2015年第一季寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期减少0.4%
，其中初年度保费收入(FYP)年减14.8%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2015年前3月寿险业总保费收入达6,490.45亿台币；其中初年度保费收
入达2,403.98亿元，年减14.8%；至于续年度保费收入则约为4,086.48亿元，较上年度增加10.5%。
    
    寿险业2015年1-3月保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目          2015年1-3月         2014年1-3月        年成长率(%)
 初年度保费              240,398             282,016             -14.8%
 续年度保费              408,648             369,768             +10.5%
       合计              649,045             651,783              -0.4%
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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