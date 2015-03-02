全球矿业：纽卡斯尔煤炭价格今年强弹，分析师对涨势存疑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡3月2日 - 亚洲指标澳洲纽卡斯尔港(纽卡素)动力煤出口价格今年以来劲升30%。部分分析师不禁要问：煤炭价格下跌逾五年之后，是否已经触底？
纽卡斯尔动力煤 价格从今年初的每吨约60美元升至逾80美元，这是2010年以来最强劲的两个月涨势。其价格也打破了2008年以来的技术面下跌趋势，这引发各界争论这是属于投机性涨势，还是受到基本面所带动。
伦敦大宗商品经纪商Marex Spectron上周表示，价格上涨理由并不充分，特别是中国需求放缓。
部分交易商表示，今年价格可能在每吨60-90美元区间箱型整理。他们并称60美元的支撑稳固，在过去七年一直是强劲的价格支撑水准。
煤炭价格亦受到似乎是近期供给下滑影响。嘉能可 上周表示 ，计画将澳洲煤炭出口减少15%，以确保各矿脉的获利。其他矿脉则因上月澳洲东岸遭遇风暴袭击，不过其冲击小于原先预期。
澳新银行周一表示，“纽卡斯尔动力煤现货价格(NWC FOB)持续受到供给中断、以其外界揣测热带气旋Marcia来袭过后可能宣告因不可抗力因素而无法履行合约。”(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率