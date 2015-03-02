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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:58 BJT

全球矿业：纽卡斯尔煤炭价格今年强弹，分析师对涨势存疑

路透新加坡3月2日 - 亚洲指标澳洲纽卡斯尔港(纽卡素)动力煤出口价格今年以来劲升30%。部分分析师不禁要问：煤炭价格下跌逾五年之后，是否已经触底？

纽卡斯尔动力煤 价格从今年初的每吨约60美元升至逾80美元，这是2010年以来最强劲的两个月涨势。其价格也打破了2008年以来的技术面下跌趋势，这引发各界争论这是属于投机性涨势，还是受到基本面所带动。

伦敦大宗商品经纪商Marex Spectron上周表示，价格上涨理由并不充分，特别是中国需求放缓。

部分交易商表示，今年价格可能在每吨60-90美元区间箱型整理。他们并称60美元的支撑稳固，在过去七年一直是强劲的价格支撑水准。

煤炭价格亦受到似乎是近期供给下滑影响。嘉能可 上周表示 ，计画将澳洲煤炭出口减少15%，以确保各矿脉的获利。其他矿脉则因上月澳洲东岸遭遇风暴袭击，不过其冲击小于原先预期。

澳新银行周一表示，“纽卡斯尔动力煤现货价格(NWC FOB)持续受到供给中断、以其外界揣测热带气旋Marcia来袭过后可能宣告因不可抗力因素而无法履行合约。”(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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