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市场报道 | 2015年 3月 2日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元全线上扬，之前中国升息

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    * 澳元/美元跌0.41%，欧元/美元跌0.13%，美元/日圆升0.21%，美元
/人民币小涨0.07%
    * 沪综指升0.66%，日经指数涨0.15%，美国10年期公债收益率报2.01
39%，布兰特原油跌0.64%
    * 随着中国放宽政策，印度增加支出，全球刺激举措加码
    * 美联储中有接近多数的委员支持6月升息，但尚未得到主席叶伦的
支持
    * 德国敦促希腊在延长救助期间实施改革
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
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