台湾债市：指标公债殖利率小幅收高，静待10年券标售令成交仍淡

* 指标公债殖利率全线扬升 * 交易观望，成交清淡 * 10年债104/5发行前交易的区间料在1.55-1.62% 路透台北3月2日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周一发行前交易殖利率小幅收高，带动其他 指标公债也走扬，但成交量都偏小。交易员认为，各方仍观望等待10年期公债的标售，令交易意愿清淡。 交易员表示，寿险业对20-30年长券的需求不佳是事实，但10年期一直是银行业喜爱的券种，特定金融机 构对10年券也一直不离不弃，只是目前财政部是否进场截标市场一直不敢论断，且台债成交偏淡的情况一直未 见改善，交易意愿难以有效提振。 〞大概是有空单先进来...成交很小其实没什么意义，〞一位小型银行业交易员表示。 财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。 也有交易员提到，本周五美国有重要的非农就业数据，这也可能影响美债走势。 美国公债价格上周五上涨，但2月势将录得2013年5月最差月度表现，因当月美国经济数据强劲，提振了对 美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。10年期公债价格 尾盘 收益率报2%，周四尾盘为2.01%。 **五年公债殖利率同步扬升** 今日五年期公债103/15 殖利率也小幅扬升。交易员认为，过往五年和10年期公债的利差约在 40点左右，但目前两者的利差已经扩大到62点左右，不少交易人士认为，五年期公债殖利率有上扬的空间。 〞而且周五有新券要上来，那时有机会打上去，〞一位小型银行交易员表示。 财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期，3月27日(周五)发行， 而3月6日将开始首日的发行前交易。新券若上扬，旧券通常出现弃券卖压，殖利率偏上。 也有不少交易员提及，目前市场流动不佳其实是台债最大的忧虑，这会使市场产生恶性循环，更不利交易 情绪。 他们预估，本周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.55-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.97-1.02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 +1.70 1.6025 1.5950-1.6095 73.5 5 103/15 +0.70 0.9880 0.9880-0.9950 4.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/2(一)：德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。 3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者 物价指数。 3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯 发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政 策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6063 5 103/15 0.9880 3 104/1 0.7400 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)