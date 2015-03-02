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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 15:38 BJT

台湾债市：指标公债殖利率小幅收高，静待10年券标售令成交仍淡

* 指标公债殖利率全线扬升
    * 交易观望，成交清淡
    * 10年债104/5发行前交易的区间料在1.55-1.62%

    路透台北3月2日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周一发行前交易殖利率小幅收高，带动其他
指标公债也走扬，但成交量都偏小。交易员认为，各方仍观望等待10年期公债的标售，令交易意愿清淡。
    
    交易员表示，寿险业对20-30年长券的需求不佳是事实，但10年期一直是银行业喜爱的券种，特定金融机
构对10年券也一直不离不弃，只是目前财政部是否进场截标市场一直不敢论断，且台债成交偏淡的情况一直未
见改善，交易意愿难以有效提振。
   
    〞大概是有空单先进来...成交很小其实没什么意义，〞一位小型银行业交易员表示。
    
    财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。
    
    也有交易员提到，本周五美国有重要的非农就业数据，这也可能影响美债走势。
    
    美国公债价格上周五上涨，但2月势将录得2013年5月最差月度表现，因当月美国经济数据强劲，提振了对
美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。10年期公债价格 尾盘
收益率报2%，周四尾盘为2.01%。
    
    
    **五年公债殖利率同步扬升**
    
    今日五年期公债103/15 殖利率也小幅扬升。交易员认为，过往五年和10年期公债的利差约在
40点左右，但目前两者的利差已经扩大到62点左右，不少交易人士认为，五年期公债殖利率有上扬的空间。
    
    〞而且周五有新券要上来，那时有机会打上去，〞一位小型银行交易员表示。
    
    财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期，3月27日(周五)发行，
而3月6日将开始首日的发行前交易。新券若上扬，旧券通常出现弃券卖压，殖利率偏上。
    
    也有不少交易员提及，目前市场流动不佳其实是台债最大的忧虑，这会使市场产生恶性循环，更不利交易
情绪。    
      
    他们预估，本周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.55-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.97-1.02%。 
 
     
       收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
 年      期别                    (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
 10     104/5                     +1.70      1.6025    1.5950-1.6095       73.5
  5    103/15                     +0.70      0.9880    0.9880-0.9950        4.0
                                                                      
                                                                      
  本周全球重要经济事件和数据包括：
    3/2(一)：德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。
    3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者
物价指数。
    3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯
发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政
策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。
    3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中
国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。
    3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10      103/13                       1.6063
          5      103/15                       0.9880
          3       104/1                       0.7400
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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