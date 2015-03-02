台湾债市：指标公债殖利率小幅收高，静待10年券标售令成交仍淡

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 指标公债殖利率全线扬升 * 交易观望，成交清淡 * 10年债104/5发行前交易的区间料在1.55-1.62% 路透台北3月2日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周一发行前交易殖利率小幅收高，带动其他 指标公债也走扬，但成交量都偏小。交易员认为，各方仍观望等待10年期公债的标售，令交易意愿清淡。 交易员表示，寿险业对20-30年长券的需求不佳是事实，但10年期一直是银行业喜爱的券种，特定金融机 构对10年券也一直不离不弃，只是目前财政部是否进场截标市场一直不敢论断，且台债成交偏淡的情况一直未 见改善，交易意愿难以有效提振。 〞大概是有空单先进来...成交很小其实没什么意义，〞一位小型银行业交易员表示。 财政部将在下周二(10日)标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。 也有交易员提到，本周五美国有重要的非农就业数据，这也可能影响美债走势。 美国公债价格上周五上涨，但2月势将录得2013年5月最差月度表现，因当月美国经济数据强劲，提振了对 美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策立场温和度将转趋强硬的预期。10年期公债价格 尾盘 收益率报2%，周四尾盘为2.01%。 **五年公债殖利率同步扬升** 今日五年期公债103/15 殖利率也小幅扬升。交易员认为，过往五年和10年期公债的利差约在 40点左右，但目前两者的利差已经扩大到62点左右，不少交易人士认为，五年期公债殖利率有上扬的空间。 〞而且周五有新券要上来，那时有机会打上去，〞一位小型银行交易员表示。 财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期，3月27日(周五)发行， 而3月6日将开始首日的发行前交易。新券若上扬，旧券通常出现弃券卖压，殖利率偏上。 也有不少交易员提及，目前市场流动不佳其实是台债最大的忧虑，这会使市场产生恶性循环，更不利交易 情绪。 他们预估，本周10年债104/5发行前交易的区间暂看1.55-1.62%；五年债103/15区间则暂估0.97-1.02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 +1.70 1.6025 1.5950-1.6095 73.5 5 103/15 +0.70 0.9880 0.9880-0.9950 4.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/2(一)：德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。 3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者 物价指数。 3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯 发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政 策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6063 5 103/15 0.9880 3 104/1 0.7400 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率