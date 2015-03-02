全球金市：金价触及近两周高位，中国降息料刺激国内需求

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
美国4月期金 涨0.7%，报每盎司1,221.20美元。 中国人民银行表示，将指标存贷款利率调降25个基点“并不代表货币 政策取向的转变”。 “如果油价回稳，且食品价格上涨形势仍不明朗，那么我们不排除央 行在未来三到六个月再降息25个基点，并进一步调低存款准备金率的可能 ，”瑞穗银行在报告中称。 Lee预计，中国今年黄金进口量将有增长，去年则是从2013年的1,158 .16吨降至813.13吨。 但Lee补充道，如果周五出炉的美国2月非农就业报告“再次出人意料 ”，金价可能难以维持涨势。 --------------------------0701GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 年初迄今 涨跌% 现货金 1221.40 8.85 +0.73 3.20 现货银 16.71 0.11 +0.66 6.70 现货铂金 1187.00 3.25 +0.27 -1.08 现货钯金 815.72 0.66 +0.08 2.90 COMEX期金 1221.20 8.10 +0.67 3.13 COMEX期银 16.74 0.18 +1.10 7.31 汇率 欧元/美元 1.1173 美元/日圆 119.77 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 张明钧/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率