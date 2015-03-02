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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 15:24 BJT

全球金市：金价触及近两周高位，中国降息料刺激国内需求

美国4月期金 涨0.7%，报每盎司1,221.20美元。
    
    中国人民银行表示，将指标存贷款利率调降25个基点“并不代表货币
政策取向的转变”。
    
    “如果油价回稳，且食品价格上涨形势仍不明朗，那么我们不排除央
行在未来三到六个月再降息25个基点，并进一步调低存款准备金率的可能
，”瑞穗银行在报告中称。
    
    Lee预计，中国今年黄金进口量将有增长，去年则是从2013年的1,158
.16吨降至813.13吨。
    
    但Lee补充道，如果周五出炉的美国2月非农就业报告“再次出人意料
”，金价可能难以维持涨势。
    
    --------------------------0701GMT-------------------
                      价格     变动   涨跌%    年初迄今
                                                涨跌%   
    现货金          1221.40    8.85   +0.73      3.20
    现货银            16.71    0.11   +0.66      6.70
    现货铂金        1187.00    3.25   +0.27     -1.08
    现货钯金         815.72    0.66   +0.08      2.90
    COMEX期金       1221.20    8.10   +0.67      3.13 
    COMEX期银         16.74    0.18   +1.10      7.31
    汇率 
    欧元/美元        1.1173  
    美元/日圆        119.77 

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    
    

 (编译 李爽/张若琪 审校 张明钧/王兴亚)
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