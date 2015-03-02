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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月2日

伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           297,200              +825
    锡            10,875                -5
    铅           214,700               -50
    锌           564,175            -3,175
    铝         3,939,425            -7,225
    镍           430,944            +2,268
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         78,700              -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据         库存分布             品种      库存数据         库存分布
 铜      MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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