中国公开市场：今日将进行350亿元逆回购操作，期限七天--业内人士

路透上海3月3日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币逆回购操作，期限为七天期。

从本周一级交易商报送的逆回购需求来看，仅有七天期一种。这与今年1月下旬逆回购重启以来最长达28天的时间相比，央行公开市场流动性提供期限跨度有所收窄。

春节后中国央行仅在上周四进行了一次逆回购操作，规模380亿元，期限14天，当周净回笼1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。 而上周末中国央行时隔三个月再次降息。

据路透统计，本周公开市场有2,200亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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