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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 15:28 BJT

国际油市：供应面疑虑打压油价下跌，中国PMI数据利好提供支撑

“市场正在进入守势，等待观察有关产出将缩减的进一步迹象。”

0645GMT，布兰特原油 下跌0.38美元，报每桶62.20美元，2月累计上涨18%。美国原油 下跌0.38美元，报49.38美元，2月累计上涨3%。

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。

OptionsXpress驻悉尼的分析师Ben Le Brun说：“接下来几个小时风险偏好应该会增强一点。”

“市场到底了，唯一的问题是价格将上涨多少。”

路透调查周五显示，受访分析师认为油价可能已经触底，而且应可在2015下半年回升，因过去一年的油价大跌已开始遏制产量。

伊拉克石油部长周日表示，预计油价将在65美元附近稳定下来。

石油输出国组织(OPEC)成员国2月产量减少，也支撑布兰特原油价格。布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R上周五达到每桶13美元，为2014年1月来最阔。

路透技术分析师王涛表示，技术面显示未来三个月该价差将进一步走阔至16.98美元。(完)

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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 张明钧/孙茉莉)
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