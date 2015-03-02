国际油市：供应面疑虑打压油价下跌，中国PMI数据利好提供支撑

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“市场正在进入守势，等待观察有关产出将缩减的进一步迹象。”
0645GMT，布兰特原油 下跌0.38美元，报每桶62.20美元，2月累计上涨18%。美国原油 下跌0.38美元，报49.38美元，2月累计上涨3%。
最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。
OptionsXpress驻悉尼的分析师Ben Le Brun说：“接下来几个小时风险偏好应该会增强一点。”
“市场到底了，唯一的问题是价格将上涨多少。”
路透调查周五显示，受访分析师认为油价可能已经触底，而且应可在2015下半年回升，因过去一年的油价大跌已开始遏制产量。
伊拉克石油部长周日表示，预计油价将在65美元附近稳定下来。
石油输出国组织(OPEC)成员国2月产量减少，也支撑布兰特原油价格。布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R上周五达到每桶13美元，为2014年1月来最阔。
路透技术分析师王涛表示，技术面显示未来三个月该价差将进一步走阔至16.98美元。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 张明钧/孙茉莉)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)