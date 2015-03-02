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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 16:41 BJT

台湾汇市：台币实质价位未因中国降息走贬，外资汇入与出口商卖汇

* 台币实质交易未因中国降息走贬，因外资汇入
    * 海外NDF再转为溢价，看空台币后市
    * 外资仍拥抱台股，台币走贬不易
    * 实质交易区间估31.300-31.500

    路透台北3月2日 - 台币兑美元  周一收贬，但实质交易价位却震荡偏升。汇银人士表示
，虽然中国央行降息引发亚洲货币走贬，但外资还是持续汇入，出口商也有卖汇需求，使得台币逆势走强，但
尾盘央行作价令台币以贬值作收。
    
    而由于亚洲货币普遍走弱，投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)加码做多美元，使得一个月期美元/台
币换汇点自微幅折价转为溢价。海外NDF交易员指出，主要是有大型美系银行做空台币，但依据过往经验，NDF
走势若过度偏离现货，最终还是会修正回来。
    
     〞(海外投机盘)快要再被修理一回了。〞一位银行交易员说。
    
    另一本地银行交易员称，今日外资虽在台股现货买超部位不多，但资金却仍继续明显汇入。一早出口商在
31.500挂价卖美元，使得台币相对有撑。不过央行也适时进场维持秩序，让台币不致过于强势。

    交易员认为，若以国际美元相对强势的表现，台币兑美元的合理价位应该在31.500，但因为外资持续汇入
，却让实质交易往31.300迈进。未来还是要视国际资金动向来判断台币走势的强弱，在外资尚未反向汇出前，
都不宜过度看空台币。
    
    保德信投信亦指出，观察上周主要亚股外资动向，除了泰国流出2.9亿美元，亚洲各国多为资金流入，日
本最吸金，流入24.3亿美元，台股则居亚军，流入11.3亿美元，而累积一个月来，台股吸金更达32.0亿美元，
居亚洲之冠。
    
    保德信基金经理叶献文评估，今年亚股呈现科技优于传产、台湾优于韩国的态势，现阶段外资应会持续买
超台股。  
    
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.300-31.500间。今日台币主要交易区间在31.332-31.517，上日
交易区间在31.386-31.505。    
    
    海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自微幅折价转为溢价。一个月美元/台币远汇
 尾盘报31.460/31.490，上日收在31.445。
    
    台湾股市周一收盘小跌。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超9.62亿台币，连续14个交
易日买超共计975.15亿台币。
    
    大多数新兴亚币周一下滑，此前中国央行降息并下调人民币中间价，这引燃亚洲地区进一步放宽政策以因
应经济增长放缓和通胀压力的预期。韩元兑美元周一下跌，因日圆兑美元 下跌令投资者警惕。不过韩元
午盘缩减跌幅，因受出口商结算需求支撑。  
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    3/2(一)：德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。
    3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者
物价指数。
    3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯
发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政
策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。 
    3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中
国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。
    3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。        
     
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.568    31.503  31.332-31.650   31.600     8.26    7.86
                                                                         
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 (完)
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