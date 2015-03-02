台湾汇市：台币实质价位未因中国降息走贬，外资汇入与出口商卖汇

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 台币实质交易未因中国降息走贬，因外资汇入 * 海外NDF再转为溢价，看空台币后市 * 外资仍拥抱台股，台币走贬不易 * 实质交易区间估31.300-31.500 路透台北3月2日 - 台币兑美元 周一收贬，但实质交易价位却震荡偏升。汇银人士表示 ，虽然中国央行降息引发亚洲货币走贬，但外资还是持续汇入，出口商也有卖汇需求，使得台币逆势走强，但 尾盘央行作价令台币以贬值作收。 而由于亚洲货币普遍走弱，投机盘在海外无本金交割远期外汇(NDF)加码做多美元，使得一个月期美元/台 币换汇点自微幅折价转为溢价。海外NDF交易员指出，主要是有大型美系银行做空台币，但依据过往经验，NDF 走势若过度偏离现货，最终还是会修正回来。 〞(海外投机盘)快要再被修理一回了。〞一位银行交易员说。 另一本地银行交易员称，今日外资虽在台股现货买超部位不多，但资金却仍继续明显汇入。一早出口商在 31.500挂价卖美元，使得台币相对有撑。不过央行也适时进场维持秩序，让台币不致过于强势。 交易员认为，若以国际美元相对强势的表现，台币兑美元的合理价位应该在31.500，但因为外资持续汇入 ，却让实质交易往31.300迈进。未来还是要视国际资金动向来判断台币走势的强弱，在外资尚未反向汇出前， 都不宜过度看空台币。 保德信投信亦指出，观察上周主要亚股外资动向，除了泰国流出2.9亿美元，亚洲各国多为资金流入，日 本最吸金，流入24.3亿美元，台股则居亚军，流入11.3亿美元，而累积一个月来，台股吸金更达32.0亿美元， 居亚洲之冠。 保德信基金经理叶献文评估，今年亚股呈现科技优于传产、台湾优于韩国的态势，现阶段外资应会持续买 超台股。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.300-31.500间。今日台币主要交易区间在31.332-31.517，上日 交易区间在31.386-31.505。 海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自微幅折价转为溢价。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.460/31.490，上日收在31.445。 台湾股市周一收盘小跌。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超9.62亿台币，连续14个交 易日买超共计975.15亿台币。 大多数新兴亚币周一下滑，此前中国央行降息并下调人民币中间价，这引燃亚洲地区进一步放宽政策以因 应经济增长放缓和通胀压力的预期。韩元兑美元周一下跌，因日圆兑美元 下跌令投资者警惕。不过韩元 午盘缩减跌幅，因受出口商结算需求支撑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/2(一)：德国Markit/BME制造业PMI、欧元区Markit制造业PMI、欧元区失业率。 3/3(二)：澳洲央行举行议息会议、中国全国政协会议召开、台湾经济部公布1月外销订单、欧元区生产者 物价指数。 3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯 发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政 策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI、台湾经济部公布1月工业生产指数。 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.568 31.503 31.332-31.650 31.600 8.26 7.86 元太外汇经纪公司 31.566 31.505 31.336-31.650 31.650 4.11 3.25 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.050/0.065 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 0.015/0.035 -0.055/-0.030 (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率